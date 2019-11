Äripäeva raadiohommik: vaatame pealinnast kaugemale

Puitmajaehitaja Greencube´i omanik Henri Bekmann räägib, kui lihtne on leida Tallinnast väljaspool töökäsi Foto: Sebnem Koken

Äripäev avaldas edetabeli, kus pn pingereas Eesti maakondades tegutsevad ettevõtted.

Sel puhul usutleme hommikuprogrammis Pärnumaa puitmajaehitaja Greencube omanikku Henri Bekmanni. Uurime, kuidas puitmajaehitajatel läheb ja kui palju on maakondades tunda keskuste tõmmet ehk kas väljaspool linna veel usinaid töökäsi jagub. Samuti saab kuulda LHV maaklertegevuse juhi Sander Pikkeli arvamust, kuidas mõjutab rahapesuvari SEB aktsia käekäiku- Veel vahendame värskeid uudiseid Leedust, mida eelmisel nädalal väisas Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni ettevõtete liidu (ITL) delegatsioon. Kui tõhus on koostöö Balti IT-turul ja mida on eestlastel leedukatelt õppida, seda küsime ITLi IKT-klastri juhilt Doris Põllult.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Priit Pokk.

11.00-12.00 „Kuum Tool“

Täna istub „Kuumal toolil“ Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kellega räägime kõigest sellest, mida mees on oma ametiajal korda saatnud. Uurime, mis seisus on Tallinnas turismimaks ning küsime, kas Tallinna linnapildis peaks olema nii palju autosid. Samuti tuleb juttu sellest, kuhu võiks trammiteed tulevikus laieneda ning kas baaridele kehtestatud alkoholimüügi piirangud on ikka mõistlikud. Räägime ka Tallinna TV sulgemisest ning vaatame otsa linna uue aasta eelarvele. Saatest kuuleb ka seda, mida arvab Mihhail Kõlvart mõjuka Keskerakonna poliitikuna sisepingetest valitsuses. Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00-13.00 „Juhtimislabor“

Sel korral tuleb Seth Godini värske raamatu "See on turundus" toel juttu sellest, milliste väljakutsetega tuleb turunduses silma paista ja kuidas tähelepanu võita. Saates on külas Andrus Kiisküla Tallinkist ja Annika Oja Orklast. Saatejuht on bestmarketing.ee juht Marianne Liibert.

13.00-14.00 „Tööstusuudised“

Saates on juttu tööstusrobotitest. Anname nõu, kuidas valida tööstusroboteid, ja küsime, kas tööstusettevõtete ettevalmistav tegevus roboti kasutusele võtmiseks on piisav. Saates on külas robotite ekspert ja koolitaja Invar Naams. Tutvustavas helilõigus tõdebki Naams, et ettevalmistus on paljudel ettevõtetel siiski puudulik. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 „Lavajutud“

Saade on salvestatud majanduskonverentsil Äriplaan 2020. Esimesena kõneleb Inbanki asutaja ja nõukogu esimees Priit Põldoja. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaa, Austria ja nüüd ka Hollandi turult.

Teises saatepooles kuulete vestlusringi, milles osalevad 2018. aasta noor ettevõtja ja toidu tootmist digitaliseeriva eAgronoomi asutaja Robin Saluoks ja suurettevõtja ning Utilitas Grupi kaasomanik ning Äripäeva aasta ettevõtja Kristjan Rahu. Vestlust modereerib Igor Rõtov.

