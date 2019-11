Alexela: raudtee elektrile viimine maksab kümme korda liiga palju

Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane hinnangul suurendab tulevikus gaasitarbimist raskeveotransport. Foto: Liis Treimann

Kogu raudtee elektrifitseerimine maksab kümme korda rohkem kui kaubavedude seadmine veeldatud gaasile. Veeldatud gaasiterminali plaaniv Alexela leiab, et eesmärgi täitmiseks on see liiga kõrge hind.

Gaasitaristusse ja biometaani kümneid miljoneid investeeriv Alexela on põhiäris siiski fossiilkütuste peal. Sellest, miks plaanitav põlevkiviõli rafineerimistehas on liiga väike, kas gaasikütusel rongiliiklus ja elektritootmine võiksid neile kasulik või ühiskonnale odavam olla, rääkis Äripäevale Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane.