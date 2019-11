Janek Saareoks tõusis Schenkeri Balti juhiks

Janek Saareoks. Foto: Raul Mee

Logistikaettevõte DB Schenker muudab Balti riikides struktuuri ja Janek Saareoks hakkab juhtima ettevõtte tegevust kõigis kolmes riigis.

Ettevõte teatas, et 1. novembrist on ettevõtte Balti äri juht Janek Saareoks ja see, kui kolme riigi eest vastutab sama juht, tagab protsesside parema kooskõla ja tekib uus sünergia, mida saab paremini ära kasutada. Põhja- ja Ida-Euroopa üksuse juht Piotr Zborowski ütles, et muudatused organisatsioonis tihendavad koostööd kolmes riigis.