Sõõrumaa: vanglaaja rõhutamine oleks lööv, aga seda teed ma ei lähe

Ärimees Urmas Sõõrumaa eelmine projekt: aasta on 2015 ja Tallinna Rotermanni kvartali majad alles eskiisil. Foto: Andras Kralla

"Loomulikult, kui ma hakkaks seda vanglaperioodi väga palju rõhutama, siis turunduslikult on ju tore: ega ei ole palju vanglaid, kus tuled sisse, lähed välja, millal ise tahad," rääkis sel nädalal Patarei merekindluse ostuks pakkumise teinud Urmas Sõõrumaa. "Aga see on tegelikult pigem naljanumber."

Urmas Sõõrumaa ettevõte Nikolai Esimene OÜ oli ka ainuke, kes Riigi Kinnisvara ASi 4,5 miljoni euro suurusel enampakkumisel ostusooviga lagedale tuli.