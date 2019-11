Raadiohommikus: Õnnepalu, Vesterbacka ja Slush

Hommikuprogrammis on külas riigi kirjanikupalgast keeldunud Tõnu Õnnepalu. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis räägime riigi kirjanikupalgast keeldunud kirjanik Tõnu Õnnepaluga ning kuulete intervjuud Peter Vesterbackaga.

Lisaks teeme juttu regiooni suurimal idufirmade kogunemisel Slush käinud Äripäeva uue, Eestis asuvate idufirmade töötajatele suunatud teemaveebi juhi Anari Hageliga.

Stuudios veavad hommikut Kaisa Gabral ja Meelis Mandel.

11.00–12.00 "Kuum tool". Euroopa mastaapides on Eesti, Läti ja Leedu elektri- ja kütuseturud üliväikesed, mistõttu võiks eeldada, et kolm uuendusmeelset Kirde-Euroopa riiki peaksid suutma luua ühtse gaasi- või elektrituru. Kuigi samme energiaühtsuse suunas on astutud, pole näiteks Leedu suutnud praeguseni liituda ühtse Põhja-Balti gaasituruga. Samuti tekitavad riikide vahel usaldamatust elektritarned Venemaa ja Valgevene turgudelt.

Kuidas leida Baltimaade vahel energia- ja kütuse küsimustest ühtsemat meelt ja mil määral parendab konkurentsile avatud turud piirkonna energiajulgeolekut? Neil küsimustel arutlevad Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot ja Alexela Grupi juhatuse liige Marti Hääl. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Seekord on külaline 24aastaselt Põhjamaade Sümfooniaorkestri koos oma õega loonud, kunagine Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri (ERSO) direktor ja Soome rahvusooperi ooperikoori juhina tööd teinud Kadri Tali.

Räägime sellest, kust võtsid 24aastased õed omal ajal raha orkestri käivitamiseks ja kelle ustele koputasid. Milline on loomekollektiivi juhtimine ja kas see erineb tehasetööliste juhimisest?

Räägime sellest, mis eristab, lisaks palgale, orkestrimängijaid ja koorisoliste Eestis ja Soomes. Mille üle on Kadri Tali oma karjääris eriti uhke ning millised väljakutsed ootasid teda ees ERSO juhi kohale asudes. Saatejuht on Kaisa Gabral.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Miks tegelevad Eesti ettevõtted küberturbe puhul pigem tagajärgede likvideerimise kui ennetamisega, arutlevad äritehnoloogia saates Elisa Eesti infoturbejuht Mai Kraft ning ärikliendi müügi- ja teenindusvaldkonna juht Indrek Ild. Samuti on teema igapäevane küberhügieen ning kuidas viia seda nii firmajuhtide kui ka tavatöötajateni. Saadet juhib Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud Ostujuhtimise aastakonverentsil.

Esimesena kõneleb Glamox SPL Divisjoni hankejuht Hannes Laaser. Ettekande nimi on "Hinnaläbirääkimised ja sellega seonduvad väljakutsed". Kui oluline on ettevalmistus ja kas lõpptulemust saab ette ennustada? Kuidas minna hinnaläbirääkimistele olukorras, kus iga osapool on vaid enda eest väljas? Ja kuidas rääkida hinnas läbi siis, kui hind on teisejärguline ja oluline on koostöös tekkiv lisandväärtus? Kuidas peaks hinnast rääkima võtmetarnijatega?

Teisena räägib Eversheds Sutherland Ots & Co partner, rahvusvahelise kaubanduse, Euroopa Liidu õiguse ja konkurentsiõiguse valdkonna juht Risto Rüütel. Kogemuslik ülevaade sellest, mida välismaise äripartneri valikul, taustakontrollil ja tarnetingimuste läbirääkimistel silmas pidada, sh millised on kõige levinumad vead ja probleemkohad välistarnijaga suhtlemise protsessis.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

