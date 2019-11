Peep Peterson rääkis Äripäeva raadios, kus võib tulla järgmine streik Eestis

Tallinki töötajate hoiatusstreik, meeleavaldus D-terminali ees. Foto: Andres Haabu

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuli juttu sellest, millist dividendi ootavad aktsionärid seniselt healt dividendimaksjalt Silvanolt, kuidas digipööre aitaks ettevõttel kulusid säästa ja sellest, kus võib tulla järgmine streik Eestis.

Hommikuprogrammis rääkis Äripäeva börsitoimetaja Anu Lill hetkel kuumadest börsiteemadest - Coopi IPOst ja Silvano käekäigust. Intervjuust kuuleb, mida tasuks Anu arvates Coopi puhul jälgida ja millal on tema valmis aktsiat ostma. Intervjueeris Aivar Hundimägi. Kuula intervjuud siit:

Teaduspargi Tehnopol innovatsioonijuhti Kadi Villersit intervjueerib Aivar Hundimägi ja teemaks on väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtete Targa Tööstuse arendusmaraton ja selle tulemused. Suurel maratonil aidati ettevõtetel mõelda välja lahendusi digipöördeks, mida on vaja selleks, et osad töökohad digitaliseerida ja seeläbi kulusid kokku hoida. Kuula intervjuud siit:

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tegi Aivar Hundimägi intervjuu Eesti Ametiühingute Keskliidu juhi Peep Petersoniga, kes märkis, et vaatab Soomes toimuvat streigilainet murelikult, sest ilmselt on seal midagi väga nihu läinud. Lisaks räägib Peterson sellest, kus võib Eestis tulla järgmine streik. Kuula intervjuud siit: