Nädala raadiohitid: palgaerinevused ja Coop Panga aktsiate märkimine

Foto: Andras Kralla

Sellel nädalal huvitusid Äripäeva raadio kuulajad kõige enam sakslaste töökultuurist ning palgaerinevustest Saksamaa ja Eesti vahel. Üle ega ümber ei saanud ka Coop Panga aktsiate märkimisest.

Suurima kuulamisnumbriga olid need saated:

1. Eesti tippspetsialisti palga eest saab Saksamaal algaja

Saates oli külas kodukasutajatele nakkushaiguste kiirteste arendava ja meditsiiniseadmeid müüva eestimaise ettevõtte Selfdiagnostics juhatuse liige Marko Lehes. Ettevõtel on Saksamaal oma arenduskeskus ja kui osa ettevõtteid poeb nahast välja, et sinna turule välja murda, siis seda ettevõtet kutsus Saksamaale riik isiklikult.

Ettevõte on number üks Saksamaal HIV-kodutestide müügis ning hetkel tehakse tööd selle nimel, et saaks peagi müüki paisata gripikiirtesti ja arendada välja vähikiirtest. Lehes kiidab Saksa turgu, kuid toob välja ka palgaerinevused Eestiga. Lisaks kõlab saates telefoniintervjuu pikaaegse Siemensi juhi ja praeguse Saksa Automaatika tegevjuhi Ats Aluperega, kes räägib sakslaste töökultuurist.

2. Kogu tõde Coop Panga aktsiast

Kuna 29. novembrini sai märkida Coop Panga aktsiaid. Saates tõime kuulajateni selle teema erinevad nurgad, et aidata investeerimishuvilisel otsustada, kas märkida või mitte.

Saatest selgus, millised on panga tugevused ja nõrkused, miks investorid aktsiaid märkisid, miks investor Toomas märkimisega kaasa ei läinud, kuidas märkimisest igal juhul tulu lõigata ja miks kiire teenimise soov ei pruugi täituda.

Saates said sõna investorid Toomas Taube, Jaak Roosaare, Indrek Naur, Joonatan Uusväli ja Äripäeva investor Toomas, Coop Panga juht Margus Rink ning börsiletulekut korraldava LHV analüütik Lauri Lind.

Saates küsisid küsimusi Igor Rõtov, Indrek Mäe, Kaspar Allik, Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

3. Miks investor Toomas Coop Panga aktsiat ei märgi?

Investor Toomas ei märkinud Coop Panga aktsiat. Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe andis aru, mis selle otsuse tagamaa oli ja millest rääkisid investorid sündmusel "Kogu tõide Coop Panga IPOst".

Hommikuprogrammi vedasid Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

4. Coop Pangaga võib olla raske kiiret tulu teenida

Saates „Äripäev eetris“ tõdesid ajakirjanikud Pille Ivask, Priit Pokk, Indrek Mäe ja Viivika Rõuk, et Coop Panga aktsiate vastu oli tuline huvi.

Äripäeva töötajate seas tehtud küsitlus näitas, et täpselt 39,1 protsenti on otsustanud aktsiaid märkida ja 39,1 protsenti mitte. Saates tulevad arutluse alla mõlema poole põhjendused, kusjuures arutatakse ka selle üle, kas aktsiaid oleks mõtet osta kiire tulu teenimise eesmärgil. Ja lisaks, kas on mõtet osta Coopi aktsiat lihtsalt missiooni pärast Eesti majandust edendada?

Veel võeti kokku hoogu kogunud maksudebatt ja arutati, kas mõistlikum on maksustada tarbimist, pahesid või lihtsalt rikkust.

Saates arutati digiriiki tabanud löökide üle ning puudutati konkurentsiolukorda kinoturul, jõudes Margus Linnamäe suure haardeni Eesti majanduses.

Lõpetuseks prognoositi, kuidas laheneb uuel nädalal Mart Järviku ümber puhkenud skandaal.

5. Kuidas Põldma Kaubandus 100 miljoni firmaks kasvab?

25 aastat tagasi alustas Nõmmel ühe teksapoega Põldma Kaubandus, mis on tänaseks kasvanud enam kui 100 kauplusega rahvusvaheliseks ettevõtteks, mis on mitmel korral võinud Äripäeva Jaekaubanduse TOPi, selle töötajad paistavad silma kui Eesti parimad ning ettevõtte veebipood on valitud regiooni parimaks.

Kuidas aastateks kaubanduses tippu jääda ning ettevõtte 100 miljoni eurose käibega ehk tänasest ligi 2 korda suuremaks kasvatada, sellest rääkis ettevõtte omanik ja juht Heinar Põldma. Juttu tuli investeeringutest, töötajate motiveerimisest, juhtimisest ning paljudest õppetundidest.

Saatejuht oli Rivo Sarapik.

Äripäeva raadio järelkuulamiskeskkonna leiate siit.