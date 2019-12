Raadiohitid: Coop Panga tõehetk ning laevafirma maadevallutus

Institutsionaalsete investorite kesise huvi tõttu sai Coop Pank loodetud 32 miljoni aktsia asemel müüdud 27 miljonit aktsiat. Coop Pank juhatuse esimees Margus Rink. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Esmaspäeval läheb lõpuks Coop Panga aktsiatega kauplemiseks. Selle nädala Äripäeva raadio kuulatavuse edetabelis oli esimesel kohal diskussioon teemal, milline saatus võiks panga aktsiat tabada.

Lisaks mahtus edetabelisse intervjuu endise Tallinna lennujaama juhi, nüüdseks Tallinki juhatuse liikme Piret Mürk-Duboutiga ning saade, mis rääkis põllumeeste rekordsaagist. Kuulatud oli ka diskussioon Rail Balticu projekti juhtimisprobleemide üle.

Suurima kuulamisnumbriga saated olid need:

1. Investor Toomas: Coop Pank läks ahneks

Coop Panga emissiooni tulemused on teada. Mida saab aktsionär nendest järeldada? Millist tulevikku ennustada Coop Panga aktsiale? Oma nägemust jagas "Investor Toomase tunni" saates aktsiat märkinud börsitoimetuse juht Juhan Lang.

Veel arutasime Swedbanki pommuudist, mille tulemusel saab nüüdsest Balti aktsiaid osta ilma tehingutasudeta ning ka haldustasu langeb kuni teatud piirini. Veel rääkisime sellest, et Inbank teatas sel nädalal enda võlakirja pakkumisest, mis investoritele 6% intressi pakub. Kas intress on atraktiivne? Lisaks vaatasime üle kuu börsidel ja investor Toomase portfellis.

Saates osalesid Juhan Lang, Liina Laks, Anu Lill, Indrek Mäe ja Kaspar Allik.

Kuula saadet siit:

2. Tallink 30: laevafirma liigub merelt maale

Seekordses saates on külas tänavu aprillis Tallinki juhatusega liitunud Piret Mürk-Dubout, kellega räägime laevafirma ees seisvatest väljakutsetest, aga ka uutest arengusuundadest ja ambitsioonidest.

Muu seas saavad vastuse küsimused, kes on Tallinkile kõige olulisem klient, milliseid üllatavaid asju ootavad reisijad ühelt laevafirmalt ja kuidas töötab uue põlvkonna turundus. Saadet juhib Birjo Must.

Kuula saadet siit:

3. Kasvukursil: rekordsaagi korjanud põllumees otsib uusi kõrge lennuga ideid

Sel aastal korjati Eesti põldudelt rekordiline viljasaak ja põllumeeste ühistu Kevili paistis TOP 100 edetabelis silma parima ärikasumi kasvuga. Ometi pole pilt nii roosiline, kui võiks oodata.

Räägimegi saates, kuidas hindavad läinud ja lõppevat aastat põllundustootjad ja kust hakkab tulema nende homne toodang, ehk juttu tuleb ka innovatsioonist ja kliimamuutustest ning nende mõjudest siinsetele põllundusettevõtetele. Saab ka teada mõned nõksud, kuidas ettevõtjad koostööle meelitada.

Saates on külas enam kui 160 põllundustootjat ühendava ühistu Kevili juht Meelis Annus ja Grant Thorntoni juhtivpartner Mati Nõmmiste.

Saadet veab Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit:

4. Kuum tool: "Rail Baltic on juhitamatu"

Nurgakivi saanud Rail Balticut kummitavad probleemid: näiteks on veidi rohkem kui aasta jooksul lahkunud kuus Rail Balticu juhti, mis on halb märk.

„See näitab, et organisatsioon on juhitamatu,“ kommenteeris Inbanki juht Jan Andresoo. „Kui inimesed lähevad ära, siis see on signaal.“

Coop Panga nõukogu esimees Jaanus Vihand usub, et Rail Balticu probleemid lahenevad ja hoiab suurprojektile pöialt. Samas Andresoo ei ole Rail Balticust vaimustuses. „Ma ei ole selgusele jõudnud, kas see on hea või halb. Tehke parem need neljarealised teed valmis, mis on palju-palju olulisem,“ tõdes ta. „Pluss lennuühendused. See on naeruväärne, et Tallinna lennujaamas on kõige kiirem aeg kell 4 hommikul.“

Saates on juttu ka Coop Panga börsileminekust, Inbanki tegevusest ja probleemidest pangandusturul. Saadet juhib Marge Väikenurm.

Kuula saadet siit:

5. Nimed müügitahvlil: kuidas hinda välja öelda ehk pakkumine parimal kujul

Oled kindlasti tundnud ärevat emotsiooni, kui jõuad kohtumisel hetkeni, kui pead kliendile hinna välja ütlema. Sa teeksid kõik, et seda olukorda kuidagi pehmendada. Anname sulle häid ja praktilisi nõuandeid, kuidas öelda hinda välja nii, et see ei tunduks ei kliendile ega sulle endale kallis. Kuidas hinna ütlemisel kasutada hamburgeri meetodit, lisaks mõned näited heast closing'ust.

Saadet juhivad Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

Kuula saadet siit:

6. Hommikuprogramm: Coop Pank peab hakkama end tõestama

Teisipäevases hommikuprogrammis ei saanud me üle ega ümber Coop Pangast. Panga aktsiate märkimise tulemusi avas põhjalikumalt Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Allik, intervjueeris Allan Rajavee.

Kuula intervjuud siit:

7. Digiturunduse praktikum: kuidas muuta töine sotsiaalvõrk LinkedIn turunduse tööriistaks?

Saates on külas B2B Growth juht ja LinkedIni koolitaja Indrek Põldvee, kellega tuleb juttu LinkedInis turundamisest, profiili loomisest ning potentsiaalsete klientide leidmisest.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrowst.

Kuula saadet siit: