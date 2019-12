Hiina novembrikuine impordikasv vihjab sisenõudluse taastumisele

Turg Hiina pealinnas Pekingis Foto: Sirje Rank

Tänu USA ja Hiina kaubandussõjale kahanes novembris Hiina eksport neljandat kuud järjest, kuid impordikasv võib olla märk sellest, et Pekingi majandusmeetmed aitavad nõudlust suurendada.

Praeguseks 17 kuud kestnud kaubandusvaidlused on suurendanud ülemaailmse majanduslanguse riski ja õhutanud spekulatsioone, et Hiina poliitikakujundajad võiksid kasutada rohkem stiimuleid. Seda eriti olukorras, kus maailma suuruselt teise majanduse kasv on jahtunud 30 aasta madalaima tasemeni, vahendab Reuters.