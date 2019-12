Briti valimistel jahivad võitu konservatiivid

Britid lähevad neljapäeval taas valima. Foto: Reuters/Scanpix

Suurbritannias toimuvad homme viimase nelja aasta jooksul juba kolmandad üldvalimised, kust peaksid võitjana väljuma konservatiivid.

Viimased arvamusküsitlused näitavad, et konservatiivid peaksid uues parlamendis võtma enamuse. YouGovi viimase analüüsi andmeil peaksid konservatiivid saama 650kohalises alamkojas 339 ja leiboristid 231 kohta. Samas viitavad Bloomberg ja Politico, et võrreldes mõne nädala taguse ajaga on konservatiivide edu oluliselt kahanenud.