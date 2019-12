Raadiohommikus: kümme vaidlusteemat, mis iseloomustasid sel aastal Eesti ärikeskkonda

Reedel teeme Äripäeva raadio hommikuprogrammis koos advokaadibüroo Triniti vandeadvokaatide Tanel Kalause ja Siim Maripuuga kokkuvõtte lõppeval aastal Eesti õigusmaastikul kõige suuremat kõlapinda leidnud teemadest.

Lisaks vaatame tagasi lõppevale väga heale börsiaastale ning räägime ka sellest, millised karid Eestis väikeinvestoreid ähvardavad. Samuti teeme kokkuvõtte värvikatest ettevõtjatest, kes sel aastal oma tegemistega heas või halvas silma jäid.

Stuudios on Aivar Hundimägi ja Rivo Sarapik.

11.00-12-00 "Äripäev eetris". Aasta viimases saates räägime Äripäeva toimetuse aasta parimatest artiklitest. Tuleb välja, et enamik neist on aidanud lugejatel oma rahaga paremini läbi saada: tõime avalikkuse ette anarhia hoiu-laenuühistutes, murekohad ühisrahastuses, kahtlased skeemid Investoriteliidus; küsisime, miks saab ühest inimesest miljonär, aga teisest mitte. Sellest saatest saad teada aasta kõige mõjukamad uudised, uurivad lood ja börsilood. Stuudios on Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, börsitoimetuse juht Juhan Lang ja uudistetoimetuse juht Viivika Rõuk.

12.00-13.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas digiturundusagentuuri ADM tegevjuht Riho Pihelpuu ja digimeedia ärisuuna juht Ailar Jüriado. Tänases saates tuleb juttu parimatest digiturunduse projektidest ja turunduse automatiseerimisest. Kuulame saatest ühte lõiku, kus kuuleme ühte konkreetset kampaaniat, mis arvestas ilmafaktoriga. Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrowst.

13.00-14.00 "Kullafond". Tiitli aasta koolitaja 2018 pälvinud Alar Ojastu räägib saates sellest, kuidas inimese sisemaailma mõistmine ja ausus aitavad inimesi paremini mõista ning juhtida. Juttu tuleb ka teadusuuringutest, motiveerimisest, meditatsioonist ja aususe tehnikast circling, mis kõik juhti töös aidata saavad. Kullafondi kuuluv saade "Läbilöök" oli esmakordselt eetris maikuus. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00-16.00 "Eetris on ehitusuudised". Eelmisel aastal kaevandati Eestis maavarasid rohkem kui viimasel viiel aastal keskmiselt. Kaevandajate sõnul on Harjumaal maavarad kriitilises seisus: praegustes maardlates jagub ehitusmaterjale veel 4-7 aastaks, siis on kõik. Omavalitsused aga uusi karjääre rajada ei luba, sest raha kaasnevate keskkonnaprobleemide lahendamiseks on riik ära võtnud. Pakume teile kuulamiseks arutlusringi: maavarade kaevandamine peagi kriisis. Kus on kolmikkonflikti lahendus? Osalevad Andres Laisk Saue vallavanem, Janne Tamm Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog ja Ole Sein Eesti Killustik mäetööde juht. Arutlust suunab Eva Kiisler.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

