Keeleapsud: naljakad palad toimetuse köögipoolelt

Kui mingit asja võrrelda rätsepaülikonnaga, võiks ju ette kujutada, et kõik on tehtud täpselt mõõdu järgi ja professionaalselt. Aga mõnikord tundub kirjutajale, et sellest ei piisa. Siis saab vinti veel peale keerata. Võib kirjutada: “See on nagu rätsepaülikond, mis istub nagu kinnas.” Või siiski mitte? Foto: Anti Veermaa