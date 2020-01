Luku-Expert tahab ELMO laadimisvõrgustiku ikkagi riigilt ära osta

Luku-Expert OÜ juhatuse liige Riho Ever Foto: Andras Kralla

Redgate Capitalile kuuluv Luku-Expert ootab, et riik eurodirektiive järgiks ning elektriautode laadimisvõrgustiku ELMO ikkagi erasektorile müüks.

Praegu on ELMO laadimisvõrgustik riigile kuuluva Elektrilevi valduses, aga võrgustiku erastamise pärast riigiga kohut äkinud Luku-Experdi juht Riho Ever viitab asjaolule, et eelmisest aastast kehtib direktiiv, mis võrguettevõtetel elektrisõidukite laadimispunktide justkui keelab.