Raadiohommikus: halvad uudised kütuseturul

Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis saab kuulata viite intervjuud: juttu tuleb ministrite palkamisest, uudistest kütuseturul ning üüriturul, välisinvestori vaatest Eestile ja loodavast 100miljonilisest andmekeskusest.

Suhtekorraldusfirma Powerhouse omaniku Janek Mäggiga räägime, miks ta endale eksministreid palkab.

Alexela juhatuse liikme Alan Vahiga tuleb juttu aasta alguses kehtima hakanud uutest kütusedirektiividest, mis niigi rekordkõrgel kütuse hinnale uut tuult tiibadesse annab.

Eestisse investeeriva Hongkongi ettevõtja William Ng esindaja Mirjam-Mari Marastuga räägime, mis välisinvestorit Eestis üllatab.

MCF Group Estonia juhi Kert Evertiga räägime avalöögi saanud hiigelinvesteeringust Sauele.

Kuut üürikorterit haldava Anu Lillega arutleme seadusemuudatuse üle, mis annab omanikule lisaõigusi üürnike ees.

Hommikuprogrammi veavad ajakirjanikud Kaisa Gabral ja Meelis Mandel.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Advokaadid Eli Täpp ja Mikk Põld teevad saates ülevaate eelmise aasta kuuest märgilisest äriõiguse valdkonna riigikohtu lahendist.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Delovõje ljudi". Saate külaline on Jana Kukk. Jana omab doktorikraadi teenusdisainis, ta on TalTechi õppejõud ning agentuuri Rethink kaasasutaja. Saates räägime sellest, kuidas näevad välja tulevikuteenused, mida tahab moodne tarbija ning mis on teenusdisain – kas uus mõtlemisviis või vanad põhimõtted uues pakendis?

Saadet juhib Polina Volkova.

13.00–14.00 "Terviseuudised". Ülemiste hingamisteede viirushaigustest ja gripist räägib Laagri Perearstikeskuse perearst Elle-Mall Keevallik. Ta õpetab, kuidas teha vahet gripil ja teistel nn külmetushaigustel, kuidas end ise tohterdada ja millal minna arsti juurde. Samuti õpetab Keevallik ära tundma gripi tunnuseid ja selgitab, kes on enim ohustatud.

Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Saade keskendub ekspedeerimissektorile. Keeruliselt ja eriilmelisi ettevõtteid hõlmavalt sektorilt oodatakse kasvu, samas avaldavad tööjõupuudus ja karmistuvad keskkonnanõuded aina suuremat survet. Millal hakkavad autod ja laevad ise sõitma? Stuudios on DVS Estonia regionaaldirektor Alvar Tõruke, TS Shippingu juht Ülo Eero ja KPMG vandeaudiitor Priit Heinaste.

Saatejuht on Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

