Eestlased said lennumaailma raputamiseks 10 miljonit

SkySelecti juht ja asutaja Erkki Brakmann Magnetic MRO lennukite remondiangaaris. Foto: Liis Treimann

Idufirma SkySelect sai investoritelt 10 miljoni dollari suuruse toe, et lahendada hiigelsuurel lennundusturul probleem lennukite varuosade hankimisega.

Kui lennukil juhtub midagi näiteks Tallinnast Pariisi lennates, aga varuosad on Tallinnas laos, on lennufirmal häda käes. Kui lennuk peab ootamatult maa peal seisma, võib see lennufirmale kahju tuua kuni 100 000 dollarit tunnis. Siin tulebki appi eestlaste äri.