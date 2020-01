Kunstikaupmehed haaratakse musta raha vastasesse võitlusesse

"Kindlasti on igasugune lisabürokraatia igas valdkonnas tüütu," lausus Haus Galerii juht ja omanik Piia Ausman. Kunsti puhul oleks tema sõnul pigem vaja mõelda, kuidas intellektuaalset väärtust ühiskonda juurde luua, mitte matta seda bürokraatia alla. Foto: Liis Treimann

Kunstigaleriid ja oksjonimajad peavad sarnaselt pankade ja notaritega hakkama täna jõustuva direktiivi tõttu kontrollima klientide tausta tehingute puhul, mis ületavad 10 000 euro piiri. Galeristide sõnul on tegemist eelkõige tüütu lisabürokraatiaga.

„Kui Eestis tundub see 10 000 eurot kõrge piir, siis rahvusvahelises mõttes on see koduperenaise kunstiost, kus ta ei pea isegi oma abikaasale helistama, et seda kinnitada. See on keskklassi nothing,“ lausus galerist Olga Temnikova rahapiiri kohta.