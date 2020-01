Peaministrid: Eesti ja Soome jätkavad lõimumist

Soome peaministri Sanna Marini ja Eesti peaministri Jüri Ratase ühine pressikonverents. Foto: Liis Treimann

Soome peaministri Sanna Marini sõnul on Eesti ja Soome ühtsed mitte ainult vaimult, vaid mitmed algatused on ühendanud ka kahe naaberriigi majandused. Teisalt tõdesid nii Marin kui ka Eesti peaminister Jüri Ratas, et lõimumisvõimalusi jagub veel küllaga.

Peaminister Jüri Ratase sõnul käsitlesid peaministrid umbes poolteist tundi kestnud kohtumise käigus mitmed teemasid alates majanduskoostööst ja Euroopa Liidu küsimustest kuni olukorrani rahvusvahelisel maastiku.