EfTEN ostab airBalticu peahoone

airBalticu peahoone Riia lennujaamas. Foto: New Hanza Capital

Tallinna börsil noteeritud EfTEN Real Estate Fund III AS allkirjastas võlaõiguslikud ostulepingud kahe ärihoone omandamiseks Lätis.

Fond teatas börsiteate vahendusel, et ostab Riia lennujaama territooriumil asuva büroohoone, kus asub airBalticu peakorter ning Riia külje all Ķekavas asuva tootmis- ja laohoone. Hoonete müüjaks on New Hanza Capital.