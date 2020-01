Raadiohommikus: Sõõrumaa plaanid ning Arakase ennustus kinnisvaraturu kohta

Äripäeva raadio hommikuprogrammis on külas ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kes räägib plaanidest Patarei merekindlusega ning avab kaarte EOK (Eesti Olümpiakomitee) lähenevate presidendivalimiste eel.

Lisaks räägime Sõõrumaaga parteidele raha annetamisest. Stuudios on külas ka EfTEN Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas, kes räägib, mis eesmärgiga kaks fondi ühte patta pandi ning mis ootab ikkagi ees kinnisvaraturgu.

Samuti kuuleme intervjuud kirjaniku ja biohäkkeri Siim Landiga, kes räägib sellest, miks on vaja biohäkkimist ja kuidas see elu paremaks muudab. Ajakirjanik Priit Pokk tutvustab aga uuemaid tehnoloogiatrende. Hommikuprogrammi veavad ajakirjanikud Priit Pokk ja Kaisa Gabral.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade"

Saates on külas terapeut Diana Gurimski MTÜst Õnneklubi ning teemaks on tõsine, kuid mitte kunagi piisavalt räägitud probleem – sõltuvused. Kuidas tekib sõltuvus ning mis on Eestis suurimad murekohad seoses sõltuvuste ning nende raviga? Arutame selle üle, kuidas tunded on alateadvuse kompassiks ning kuidas iga sõltuvuse ravi algab teadlikust tunnete kaardistamisest.

Samuti anname saates nõu, kuidas sõltuvustest vabaneda ning mida ja kas üldse saavad lähedased oma probleemiga võitlevate pereliikmete või sõprade heaks teha. Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00–12.00 "Globaalne pilk"

Seekordses saates tuleb juttu sellest, millised võimalused ja ohud ootavad Eesti ettevõtjaid Balkani piirkonnas. Äripäev kirjutas värskelt Eesti laenufirma Iutecredit probleemidest Kosovos, kus neilt võeti üsna ootamatult ära tegevusluba.

Saates on külas ettevõtja ning juhtimiskonsultant Lauri Tabur, kes avab kohalikku ärikultuuri ja õigusraamistikku. Tabur tunneb piirkonda hästi – ta sai kaheksa aasta eest kutse nõustada Kosovo riigi ülesehitamist pärast piirkonda laastanud sõda.

12.00–13.00 "Kullafond"

Tänases saates kuuleme, mida tuleks silmas pidada ettevõtte ostmisel. Milliste takistuste otsa komistatakse, mis juhtudel tasub kindlasti taanduda ostust ning mille poolest erineb pereettevõtte ostmine. Külas on Krimelte juhatuse esimees Jaan Puusaag ning Grant Thorntoni nõustajad Artur Suits, Eneli Perolainen ja Kristjan Järve. Saatejuht on Priit Pokk. Saadet toetab nõustamisfirma Grant Thornton.

13.00–14.00 "Terviseuudised"

Gripp ei pruugi külge hakata, kuid võib. Gripp võib kulgeda kergelt, kuid võib kulgeda ka raskelt ja anda tüsistusi, millest sagedaseim on kopsupõletik. Grippi võib ühe hooaja jooksul põdeda mitu korda ja nõrgenenud immuunsüsteem võib vahepeal üles korjata ka teised viirushaigused. Kes jääb haigeks ja kui raskelt, sõltub vastupanuvõimest, kuid pole paraku alati ennustatav. Gripist ja peaasjalikult selle tüsistustest räägib TÜ kliinikumi arst-õppejõud infektsioonhaiguste erialal Pilleriin Soodla. Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 „Tehnoloogiakompass“

Saatesarja esimeses saates räägime tehnoloogia trendidest. Nimelt koostas uuringufirma Gartner tänavuseks aastaks analüüsi, et ennustada, mis on kümme kõige tähtsamat tehnoloogilist trendi, millele tuleks ettevõtetel tähelepanu pöörata. Saates räägime sellest, miks need trendid on olulised ning kus võiks neid kohata. Külas on haigekassa juht, endine Microsoft Eesti juht Rain Laane ja Telia ärikliendi üksuse juht Tarmo Kärsna. Saadet juhib Priit Pokk.