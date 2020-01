Raadiohommikus: kuumad investeerimisvihjed ja Putini teerull

Kuumi aktsiavihjeid jagab reedeses hommikuprogrammis päevakaupleja Marat Kasparov, kes soovitas enne Apple’i peadpööritavat tõusu eelmisel aastal just tehnoloogiafirmasse panustada ning selle abil rikastuda. Foto: Tanel Meos

Reedeses hommikuprogrammis räägime Vladimir Putini manöövritest, börsifirmade tulemuste hooajast ja parimatest aktsiavihjetest ning kinnisvaraärist.

Kolmapäeva õhtul saabus pommuudis Venemaa valitsuse tagasiastumisest, mida ei osanud ette näha isegi suurem osa riigi kõrgeimast võimuladvikust.

Venemaa põhiseadust muudetakse viisil, mis nõrgestab presidendi ja tugevdab parlamendi ja peaministri rolli. Riik kaugeneb rahvusvahelisest õigusest. Kas Putin valmistab endale ette uut ametikoha, räägime poliitikaanalüütiku ja Venemaa eksperdi Karmo Tüüriga.

Kuumi aktsiavihjeid jagab päevakaupleja Marat Kasparov, kes soovitas enne Apple’i peadpööritavat tõusu eelmisel aastal just sellesse ettevõttesse panustada. Milliseid kuumi vihjeid jagab ta alanud aastaks?

Patarei merekindluse mõjust Põhja-Tallinna kinnisvarahindadele räägime US Real Estate'i arendusdirektor Martin Kolgaga.

Külas on ka Tallinna Sadama ja eelmise aasta mõjukaim finantsjuht Marko Raid, kes annab ülevaate sellest, milline on edukas IPO. Püüame ka aru saada, kas praegune majanduskeskkond on börsiletulemiseks soodne.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Priit Pokk.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Askur Alas, Piret Reiljan ning Rivo Sarapik. Teemadeks on Euroopa rohekava, korruptsiooniskandaalid ja kohtuasjad, samuti Vladimir Putini manöövrid ning Oliver Kruuda pankrotiasi.

12.00–13.00 "Läbimurre: Saksa eri*" Saate keskne teema on IT-sektori kokkupuuted Saksa ettevõtjatega. Saate esimeses pooles räägib Eliis Väert Helmese kogemusest Saksa ettevõtjate püüdmisel ja ärarääkimisel. Lisaks räägib ta sellest, kuidas veenda Saksa ettevõtjaid, et Eesti on usaldusväärne ja ausa majandusega riik, mitte idablokki kuuluv eksootika.

Saate teises pooles räägib tarkvaraettevõttest Proekspert Henry Aljand põnevast koostööst Saksa leiutajaga ning jagab soovitusi, millega peab Saksa turule minnes kindlasti arvestama. Saatejuht Kaisa Gabral.

13.00–14.00 "Kullafond". Konfliktsed olukorrad ja suhtlemine keeruliste isiksustega võib osutuda tõeliseks väljakutseks ja mõjuda ettevõtte sisekliimale ning omavahelistele suhetele rusuvalt. Teadlikult lähenedes on võimalik need olukorrad liigsete pingeteta lahendada.

Kuidas konfliktidega toime tulla ja kuidas suhelda keeruliste isiksustega? Suhtlemistehnikatest räägib suhtlemispsühholoog ja üle 20aastase koolitaja kogemusega Tõnu Lehtsaar. Saatejuht on Keit Ausner. Saade "Juhtimislabor" oli esimest kord eetris 2018. aasta oktoobris.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Investoriteliidu saates tuleb juttu kindlustuskelmustest, nende avastamisest läbi ekspertiisi ning juriidilistest käe käikudest läbi kohtupraktikate. Kindlustuspettustest räägivad meile advokaadibüroo Lextal OÜ vandeadvokaat ja kindlustuse õppejõud Olavi-Jüri Luik ja OÜ Lettore tegevjuht, transporditehnika ja masinaehituse ekspert Janek Luppin. Saadet juhib Mart Opmann.

