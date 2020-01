Hiina majanduskasv 29 aasta viletsaim

Hiina majandus on hoogu maha võtmas. Foto: Reuters/Scanpix

Hiina teatas, et riigi majandus kasvas läinud aastal 6,1%, vahendab Financial Times.

Tulemus läks kokku küll analüütikute ootustega, ent samas annab resultaat siiski märku, kui suure surve all Hiina majandus on. Suuremate probleemidena on esile toodud näiteks tarbimise nõrgad näitajad, probleemid pangandussüsteemiga ja läbi aegade väikseim sündide arv ning tõusev töötuse määr.