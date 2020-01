Läti Raudtee koondab suurelt

Raudteejaam Foto: Scanpix

Läti Raudtee teatas, et on otsustanud koondada 1500 töötajat, vahendab Läti Rahvusringhääling.

Ettevõtte juht Maris Kleinbergs selgitas, et otsus arvukalt töötajaid koondada tuleb nii kargovedude negatiivsest tendentsist kui üldisest vajadusest muuta ettevõtte tegevus efektiivsemaks. Kleinbergs tõdes, et otsus koondada on küll „valus“, ent vajalik.