Nädala raadiohitid: Viljar Arakase ennustus ja Balti börsi parimad aktsiaideed

Raadiokuulajatele meeldis saade Balti börside parimatest börsiideedest. Foto: PantherMedia/Scanpix

Möödunud nädalal armastasid raadiokuulajad enim kuulata Balti börsi parimaid aktsiaideid, Viljar Arakase mõtteid ning panganduse muudatustest.

Kuulajatele meeldisid kõige rohkem need lood:

Siin need on: Balti börsi parimad aktsiaideed

Millisel Tallinna ja Vilniuse börsi aktsial näeb Swedbanki aktsiaanalüüsi juht Marek Randma parima riski-tulu suhtega kasvupotentsiaali? Kuivõrd hea aeg on praegu üldse Baltikumi börsifirmadesse investeerimiseks? Milliseid dividende võib tänavu Tallinna börsil noteeritud ettevõtetelt oodata? Need on vaid mõned küsimused, mis saavad saates vastuse.

Käesoleva aasta parimaid investeerimisideid tutvustas Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma ja saadet juhtis Juhan Lang.

Arakas: kriisiennustajatel pole kerged ajad

Majanduslikku tuge kriisi ennustajatele pole viimastel aastatel olnud, rääkis EfTEN Capitali juht Viljar Arakas neljapäevases hommikuprogrammis.

"Uut kriisi selles suhtes kuskilt numbrite baasilt ei saa öelda, kust see võiks paista. Pangandussektor on olnud hästi konservatiivne: pangad on andnud n-ö õigeid laene ehk pole andnud laene tühjade maakruntide vastu, mis põhjustas kriisi möödunud tsüklis," ütles Arakas.

Arakas rääkis hommikuprogrammis ka sellest, mis eesmärgiga pandi kaks fondi ühte patta: nimelt teatas ärikinnisvarale keskendunud fondivalitseja EfTEN, et ühendab seni eraldi tegutsenud mitteavaliku I fondi ja börsil kaubeldava III fondi. Nii luuakse 350 miljoni eurose mahuga suurfond, mis peaks andma parema nähtavuse investorite seas ning paremad eeldused kinnisvarainvesteeringute finantseerimiseks.

Panganduses tuleb veel suuri muutusi

Seekordses saates "Finantsuudised fookuses" rääkisime, kuidas idufirmad, rahapesu, intressimäärad, majanduse muutumine ja avatud pangandus pangandusturgu pea peale pööravad. Juttu tuli sellest, kui kauaks raha odavaks jääb, miks reegleid pankadele veelgi karmistatakse ning miks Eesti finantsala idufirmad maailmakuulsaks on kasvanud.

Saates olid külas Luminori privaatpanganduse juht Gunnar Toomemets ja Redgate Capitali partner Aare Tammemäe. Vestlust vedas Rivo Sarapik.

Sõõrumaa pani Eesti sporti miljoneid

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkisime ettevõtja ja Eesti Olümpiakomitee presidendi Urmas Sõõrumaaga mitmel teemal: poliitikast, spordist ja Patarei merekindluse arendamisest.

Uuesti EOK presidendiks kandideeriv Sõõrumaa märkis, et sporti oleks vaja juurde 50–100 miljonit eurot, kuid seda oma kandidatuuri loosungiks ta ei nimetaks. "Oi kui palju vaba aega ja raha jääks üle," vastas Sõõrumaa küsimusele, mis juhtuks, kui ta enam EOK presidendiks ei saaks. Sõõrumaa on enda sõnul Eesti sporti ka miljoneid eurosid isiklikku raha investeerinud.

Kümnendi parim börsiinvesteering

Aasta esimeses "Investor Toomase tunni" saates olid külas legendaarsed investorid ja varasemad Äripäeva TOPi liikmed Stefan Andersson ja Lauri Meidla.

Võtsime kokku nii mulluse aasta kui ka eelnenud kümnendi Balti ja maailma turgudel: mis tuli üllatusena ja mis oli oodatud, mis on investori vaatevinklist muutunud.

Samuti vaatame otsa alanud aastale – kust veel tootlust otsida tasub? Millised sektorid, aktsiad ja trendid on atraktiivsed, millised mitte? Milline on parim aktsia järgmiseks kümneks aastaks?

Samuti uurisime, kuhu saatekülalised investeerivad ning milliseid raamatuid ja inforessursse lugeda tasub.