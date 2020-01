Kliinikumi valmimiseks kulub veel kümneid miljoneid

Maarjamõisa III ehitusjärgu projekteerijad on SWECO Projekt AS ja Architecture Workshop Finland Oy. Foto: Tartu Ülikooli Kliinikum

Tartu Ülikooli Kliinikum otsib hankega ehitajat Maarjamõisa meditsiinilinnaku kolmandale etapile, mille maksumus on 70 miljonit eurot.

Kliinikumi projektijuhi Toomas Kivastiku sõnul ehitatakse kaks uut korpust. Üks on M-korpus, millest saab uus lastehaigla ja mille brutopinna suurus on ligikaudu 20 000 m2. Tulevasse C-korpusesse rajatakse uus operatsiooniplokk ja kõrvakliinik, samuti hakatakse seal tegelema naistekliiniku perekeskuse külastajate ning näo- lõualuukirurgia eriala patsientidega,“ sõnas Kivastik. Uus C-korpuse brutopind on ligikaudu 13 600 m2.