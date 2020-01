Raadiohommikus: kui meelsasti avavad pangad põllumehele laenukraani?

Kartulivõtt Kaiu valla maadel. Foto: Andras Kralla

Millele pööravad pangad praegu tähelepanu põllumajandusettevõtete finantseerimisel, kui varmad on põllumehed investeerima ning millised on sektori suurimad kitsaskohad ja riskid. Neil teemal teeme neljapäeva hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammis juttu SEB põllumajandussektori juhi Andrus Mägiga.

Oliver Kruuda pankrotistunud ettevõte Rubla on taas avalikkuse tähelepanu alla toonud võlausaldajate kaitse. Justiitsiministeeriumi maksejõuetusrevisjoni töörühma liige ja advokaadibüroo Sorainen advokaat Mari Karja jagab hommikuprogrammis soovitusi, kuidas skeemitamisele vastu astuda ja alusetuid nõudeid tühistada ning võlausaldajate huve kaitsta.

Veel võtame jutuks Tallinna Kaubamaja äriseisu ja konkurentsipositsiooni, sest pärast börsi sulgemist avaldab Tallinna Kaubamaja oma neljanda kvartali tulemused. Millele tasub avaldatavas aruandes investoritel enim tähelepanu pöörata, saab teada Äripäeva raadiot kuulates.

Ühisrahastuse ühest murelapsest teeme juttu Äripäeva ajakirjaniku Eliisa Matsaluga.

Kolmapäeva õhtul valis žürii välja Bonnieri preemia nominendid. Miks just need lood välja valiti, räägib žürii liige, Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Kolmapäeva õhtul toimuvast start-up'ide auhinnagalast teeb kokkuvõtte Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Riigireformi käekäigust ja edasistest sammudest räägivad saates riigihalduse minister Jaak Aab ja Riigireformi Radari kolleegiumi liige Külli Taro. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Tallinna Sadama tütarettevõtte Green Marine'i juhatuse liige Carl-Jüri Piht tutvustab kaasaegset jäätmekäitlust ja toob ohtralt näiteid ringmajandusest seoses laevadelt tulevate jäätmete käitlemisega. Fookus on küsimusel, millal saab jäätmetest ressurss ning millist valmisolekut nõuab see Green Marine'ilt tehnoloogiate, tehnika ja oskusteabe vallas. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Kullafond". Eesti tehinguturu mõjukad tegijad, advokaadibüroo Ellex Raidla partner Sven Papp, advokaadibüroo Sorainen partner Toomas Prangli ja advokaadibüroo Cobalt partner Peeter Kutman räägivad tehinguturu köögipoolest ning toovad enda praktikast välja põnevamad tehingud.

Samuti räägivad nad, millistel põhjustel suurtehingud ära jäävad ning milline on tehinguid nõustavate advokaatide roll ehk kas advokaat peab tehingu juures olema ründaval või kaitsval positsioonil. Tegemist on esimese saatega viimase 20 aasta trendidest Eesti tehinguturul. Saatejuht on Aivar Hundimägi. Saade oli eetris 2019. aasta mais.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Kas tahaksid, et kõik, mis sinu laos toimub, oleks kogu aeg silme ees, ilma et sa ise kohal oleksid? See on võimalik lausa mobiiliekraanil. Ning sa lihtsalt ei jälgi, vaid saad suure hulga andmeid, mis aitavad tööd korraldada näiteks turvalisuse, tööjõu jaotuse või rentaabluse aspektist – mida sul just vaja on.

Telemaatika süsteemidest räägivad ning kogemusi jagavad logistika ja ekspordi teabevara peatoimetaja Fred Märtsoo ning Crown Europe'i Põhja-Euroopa müügijuht Joel Joa. Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.