Martin Helme lubab välja tulla oma apteegireformiga

"See variant, et kümned või sajad apteegid kinni lähevad, ei ole meile vastuvõetav," ütleb EKRE aseesimees, rahandusminister Martin Helme. Foto: Liis Treimann

"Me ei ole leppinud, et see (apteegireformi) seadus sellisel kujul kehtima hakkab," teatab Martin Helme ja ütleb, et nad teevad tööd selle nimel, et see ära hoida.

Helme lubab oma eelnõuga välja tulla järgmise kahe nädala jooksul, kirjutab ERR.