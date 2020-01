Niisama õngitsejad miljarditele ligi ei pääse

Kalamehed. Foto: Andras Kralla

Järgmise seitsme aasta jooksul jaotatakse Euroopa Liidu Innovatsioonifondi kaudu laiali 10 miljardit eurot süsinikuheitmete vähendamiseks, kuid rahale saavad ligi vaid suuremad projektid ning konkurents tõotab olla tihe.