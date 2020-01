Koroonaviirus võib haprale Hiina majandusele löögi anda

Hiina meditsiinitöötajad kogunemas enne Wuhani haigetele appi minekut Foto: Liu Kun/Chine Nouvelle/Scanpix

Hiinas ametlikel andmetel 41 inimest tapnud ja pea poolteist tuhat tõvevoodisse surunud koroonaviirus on levinud juba kümnesse teise riiki. Epideemia mõjutab nii globaalseid börse kui ka Hiina sisemajandust, mis niigi just võimast kasvu ei näita. Terviseamet hoiatas värskelt ka eestlasi, et ohtlikesse piirkondadesse turismireisile minna ei tasu.

Kõige enam mõjutavad majandust piirangud, mis on seatud inimeste vabale liikumisele, kirjutab väljaanne Barrons. Esmalt pani keskvõim sisuliselt karantiini Wuhani linna, kust viirus alguse sai ja kus elab pea 11 miljonit inimest. Pärast seda on aga Hubei provintsis isoleeritud veel vähemalt seitseteist linna ning praeguseks ei tohi neist lahkuda kokku juba 40 miljonit inimest.