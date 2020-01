Raadiohommikus: tuumajaam, surmav viirus ja börsipaanika

Hiina mees kasutamas kaitsvat maski Wuhani linnas, kus koronaviirus valla pääses. Foto: HECTOR RETAMAL, Reuters/Scanpix

Hommikuprogrammis saame teada, kas esmaspäeval käivitunud järsk langus aktsiaturgudel on öö jooksul paisunud paanikaks. Refereerime kõige värskemaid uudiseid koronaviiruse levikust ja selle mõjust majandusele. Värsketest välisuudistest teeb kokkuvõtte Liina Laks ja ettevõtjate esimesi kommentaare vahendab Kristel Härma.

Teeme kokkuvõte mullustest suurimatest äritehingutest ja püüame prognoosida alanud aastat. Ekspertidena on stuudios advokaadibüroo COBALT tehingute töögrupi juhid Martin Simovart ja Peeter Kutman.

Arutleme tuumajaama võimalikkuse üle Eestis. Stuudiokülaline on tuumaenergeetik ja ettevõtte Fermi Energia üks asutajatest Henri Ormus.

Hommikuprogrammi veavad Kaspar Allik ja Igor Rõtov.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund"

LHV Panga vanemmaakler Nelli Janson, kelle tõi investeerimise ja kauplemise juurde eelmise kriisi haripunktis kahekümne sendiga südamevärinal ostetud Tallinki aktsiatelt mitusada protsenti teenitud kasum, selgitab saates, millised eelised on investoril ja kauplejal mõne kindla sektori põhjalikul tundmisel ja mis on kauplejatele eduks vajalikud omadused.

Juttu tuleb ka sellest, kuidas investor saab tavainvestori „kaitsmiseks“ jõustatud väärtpaberituru seaduse punktist mööda hiilida, ostes keelatud väärtpaberit optsioonitehingu teel.

Saadet juhib Anu Lill.

12.00–13.00 "Ettevõtte juubel"

Saku Õlletehas saab tänavu 200. Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms ja turundusjuht Eva Maaren selgitavad õlletootmise tagamaid ning räägivad, kuidas keskkonnasäästlikumalt toota ja pakendada, kuidas vastutustundlikult turundada ning kuidas mõjutab turul olev tootevalik eestlaste tarbimisharjumusi.

Saadet juhib Keit Ausner.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik"

Saates on külas Pakendikeskuse e-poe haldaja Maarja Martin ja Büroomaailma e-teenuste arendusjuht Mait Kutser. Saates tuleb juttu ärikliendile suunatud e-kaubanduse eripärast, turundusest ning klientide ostuharjumustest.

Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Töö ja palk"

Seekordses saates on põimitud kaks põnevat teemad. Esiteks tuleb lähemalt juttu sellest, kui ettevõtte laieneb teistesse riikidesse ja ühtäkki on tarvis luua hästi toimivat kommunikatsiooni ja organisatsioonikultuuri eri rahvuste ja isiksuste vahel. Teiseks tuleb arutluse alla see, kuidas on 100% kaugtöö tegemine ettevõttele konkurentsieelis.

Stuudios on kolm eksperti, kes kõik astuvad üles ka 19. veebruaril personalitöö aastakonverentsil – Pipedrive’i personalijuht Leelia Rohumaa, Toggli personalijuht Evelin Andrespok ja Icefire’i personalijuht Sirli Spelman.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.