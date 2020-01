Raadiohommikus: emotsioonid ordenitest, ettevõtete tulemused ja vastutustunne

Sel aastal pälvis presidendi teenetemärgi mitu ettevõtjat. Osa neist jagab kogemust homses hommikuprogrammis. Foto: Raul Mee

Kolmapäevases hommikuprogrammis kuuleme siiraid emotsioone neilt ettevõtjatelt, kes saavad tänavu presidendilt teenetemärgi. Nende seas on Skeletonile aluse pannud teadlane Enn Lust ja Lääne-Virumaal puiduettevõtte Aru Grupi asutanud Juhan Viise.

Lisaks heidame pilgu börsiettevõtete värsketele majandustulemustele. Teeme ülevaate Apple’i, Swedbanki ja pangandussektori käekäigust Äripäeva börsitoimetaja Anu Lillega.

Samuti uurime Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi asutajalt Elina Rääskilt ja tegevjuhilt Kristiina Esopilt, miks on vastutustundliku ettevõtluse indeksi märgise reegleid viimasel ajal karmistatud.

Hommikuprogrammi veavad Kaspar Allik ja Birjo Must.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

10.00–11.00 "Turunduskohv La Ecwadoriga"

Saates tuleb juttu autoriõigustest ja rahvaloomingu teoste kasutamisest turunduses. Vastuse saavad ka järgmised küsimused: Millal tasub leping sõlmida ning milliste ohtudega peaks arvestama, kui lepingut ei ole? Millised on kliendi õigused? Millised erisused on rahvaloomingu teoste kasutamises turunduslikul eesmärgil? Stuudios on reklaamiagentuuri La Ecwador juht Heily Aavik ja Advokaadibüroo Aavik & Partnerid vandeadvokaat ja partner Elise Vasamäe.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Kasvukursil"

Saate teema on ettevõtete auditeerimine. Millised on ettevõtja ja panga ootused audiitoritele, kui palju pööravad pangad tähelepanu enda klientide audiitorite järeldusotsustele ning mida saaksid ettevõtjad ise teha selleks, et audiitoriga koostöö sujuks paremini ja kiiremini. Neil teemadel jagavad kogemusi ja avaldavad arvamust LHV Panga krediidijuht Rain Gontmacher, Hansab Groupi juhatuse liige Jaak Õunpuu ning Grant Thorntoni partner ja auditijuht Mart Nõmper. Saatejuht on Aivar Hundimägi

12.00–13.00 "Sisuturundussaade"

Mis on tegelikult palju räägitud coaching? Kas coach'i eesmärk on anda nõu või aidata inimesel oma potentsiaali avastada? Kuidas erineb meeskonna-coaching üksikisiku omast ning kas coach'iks võiks ka nõu andvat sõpra või mentorit pidada?

Saates annab neile küsimustele vastuse konsultant ning koolitaja müügi ja juhtimise alal, Mart Varjun Change Managementist.

Saatejuht on Sigrid Hiis.

13.00–14.00 "Energiatund"

Saade keskendub biokütuste kasutamisele transpordis. Oma kogemust jagab sellest aastast ühistranspordi biometaanile üle viinud Tartu abilinnapea Raimond Tamm ning biokütuste võimalustest ja tulevikust räägib ASi Alexela juht Aivo Adamson.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP"

Hooaja viimane saade on mööblitööstusest. Stuudios on Äripäeva mööblitööstuse TOPis teisele kohale tulnud Velma Mööbel OÜ juht Veljo Kiigemägi ja Eesti Mööblitootjate Liidu juht Enn Veskimägi.

Saatejuht on Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

