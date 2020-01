Raadiohommikus: tippjuhtide sentiment, investor Toomase konverents ning Lähis-Ida rahuplaan

Investor Toomase konverentsil esinevad laupäeval muu hulgas Peter Vesterbacka, Seppo Saario ning finantsblogija Rahakratt. Foto: Tanel Meos

Nädala viimases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime mitmel päevakajalisel teemal, nii investeerimisest kui ka Donald Trumpi järjekordsest ootamatust lükkest.

Laupäeval koguneb Eesti investorite koorekiht Kultuurikatlasse investor Toomase konverentsile. Mida sealt oodata võib ning mida peaks eelnevalt teadma, räägib pärast poole kaheksaseid uudiseid konverentsi korraldaja Birgit Jürivete.

Kui investeerimishuvilised koonduvad Kultuurikatlasse, siis Tartu tõmbab neljapäeval ja reedel enda juurde ükssarvikujahtijad ehk neli tuhat inimest koguneb Baltikumi suurimale idufirmade festivalile sTARTUp Dayle. Pärast kella kaheksaseid uudiseid mängime ette sTARTUp Dayl tehtud intervjuu pillirookõrsi valmistava ettevõtte Suckõrs asutaja ja juhi Mihkel Tammega. Kohapealseid muljeid jagab pärast kella poole kümneseid uudiseid Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma.

31. jaanuar on lõpuks Brexiti päev, mil britid astuvad Euroopa Liidu uksest välja, kuid segadust jätkub veel kogu selle aasta. Sel puhul mängime ette intervjuukatke KPMG vanempartneri ning varem Briti tervishoiuteenistuse NHS eesotsas olnud Mark Britnelliga, kes räägib sellest, mis on müüdid ja mis on reaalsus seoses Brexiti mõjuga brittide tervishoiusüsteemile.

PwC avalikustas neljapäeval Baltikumi tippjuhtide uuringu, mis kannab pealkirja "Navigeerimine ebakindluse tõusulainel". Kas tippjuhid maailmas, Baltikumis ja Eestis usuvad majanduskasvu kiirenemisse või aeglustumisse? Millised on tippjuhtide olulisemad murekohad, mis ei lase öösel magada? Sellest räägime pärast poole üheksaseid uudiseid PwC Eesti juhtivpartneri Tiit Raimlaga.

USA president Donald Trump avalikustas teisipäeva õhtul Lähis-Ida rahuplaani. Mida see plaan sisuliselt tähendaks, kui reaalne see on ning mis mõju võiks see avaldada maailmapoliitikale, aitab lahti mõtestada pärast kella üheksaseid uudiseid kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Kaspar Allik.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Nii ettevõtted kui ka riigiasutused koguvad igapäevatöös väga palju andmeid, aga nende kasutamine ärilistel eesmärkidel või lihtsalt otsustusprotsessides on puudulik. Tihti tunnistatakse, et andmed on väärtuslik vara ja nendega peaks oskama ringi käia. Andmeanalüütika eesmärk ongi panna andmed organisatsiooni heaks tööle.

Kuidas ja millistest andmetest vajalikku infot välja lugeda, milline ettevõte peaks mõtlema andmeanalüütika peale, kas võtta andmeanalüütik tööle või osta teenust sisse – neil teemadel räägivad Helmese partner ja tiimijuht Rauno Varblas ning vanemanalüütik Renee Kooli. Saadet juhib Indrek Kald.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Äripäeva ajakirjanikud Ken Rohelaan, Liina Laks ja Marge Väikenurm võtavad nädala kokku: analüüsime olulisemate börsifirmade tulemusi, Hiinast alanud kiire levikuga viiruse mõjusid ja muid tähtsaid teemasid.

12.00–13.00 "Särtsakas tulevik". Algab uus saatesari, kus räägime energiateemadel: alates targa linna temaatikast kuni energiajuhtimiseni välja. Avasaates vestleme sellest, mis asi on energiaagentuur, mis seisus on Eesti kortermajad ja eramajad, millised muutuseid võiks kaasa tuua Euroopa Liidu rohelepe.

Saates on külas Tartu regiooni energiaagentuuri tegevjuht Martin Kikas ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna strateegilise planeerimise juht Irje Möldre. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 "Kinnisvaratund". Saates on luubi all külaliskorterid. Teeme selgeks mõiste sisu ja võrdleme külaliskorterit tavalise korteriga.

Räägime üürilisest ja investorist ning tootlusest. Ja kindlasti peatume pikemalt probleemil, millega inimesed vahel kokku puutuvad: korter, mida tahaks müüa või osta, on tegelikult äripind. Kuidas sujub niisuguse objekti müük, kas hinnas tuleb teha mööndusi ning kui keeruline on pinna sihtotstarvet muuta?

Küsimustele vastavad Uus Maa Plussi partnerid Elar Toomsalu ja maakler Margus Mölder. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Saates tuleb juttu ühiskonnast ja ettevõtlusest, kus üha enam on pildis ning tegevuses robotid. Kuidas on lood Eestis ja üldse robootikaõppega ning mismoodi rakendada seda ettevõtluses, räägib Tallinna Tehnikakõrgkooli robotitehnika õppekava ja ettevõtte E-431 juht Samo Saarts. Saadet juhivad Mart Opmann ja Swen Uusjärv.

