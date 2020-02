Euroalal üle pika aja halvim kvartal

Kui viimane kvartal oli nõrk, siis on ka optimistlike noote märgata. Foto: Andras Kralla

Euroala majandus kasvas esmastel andmetel eelmise aasta lõpus vaid napilt ehk 0,1%, mistõttu oli neljas kvartal nõrgim alates 2013. aastast. Võrdluseks: kolmandas kvartalis oli kvartalikasv 0,3%.

Lööke bloki majandusele andsid nii Prantsusmaa kui Itaalia majanduste kahanemised, kirjutab Bloomberg. Prantsuse president Emmanuel Macron on olnud tule all seoses vastuolulise pensionireformiga ning Itaalias on haavatav koalitsioon kannatanud sisepingete tõttu.