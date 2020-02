Raadiohommikus: Hollywoodi raha pani Eesti filmitööstuse õitsema

EV100 tuules on valminud mitu suurteost, nagu näiteks „Tõde ja õigus“, ja Eestis asuvad võttepaigad on Hollywoodi hitimeistritele silma jäänud. Kolmapäevases hommikuprogrammis on juttu, et kodumaised produktsioonifirmad ning ka võttetehnika rentijad on Eesti filmitööstuse edust tublisti kasu lõiganud. Foto: Allfilm

Viimastel aastatel on Eesti filmitööstus õitsele löönud – EV100 tuules on valminud mitu suurteost, nagu näiteks „Tõde ja õigus“, ja samuti on tõmmanud Eestis asuvad võttepaigad Hollywoodi hitimeistrite pilku.

Sellest kõigest on kasu lõiganud nii kodumaised produktsioonifirmad kui ka võttetehnika rentijad. Kolmapäeva hommikul teeb edukast aastast kokkuvõtte tippklassi võttetehnika rentija High Voltage üks omanikest Alvar Kõue. Äripäeva tänavuste Gasell ettevõtete hulka jõudnud High Voltage’i renditud kaameraid ja valgustehnikat kasutati eelmisel suvel näiteks Christopher Nolani ulmepõneviku „Tenet“ võtetel Eestis.

Lisaks filmitööstuse tegemistele tutvustame ka uut Eesti roheidu Pagerr, kes lubab sel aastal ära hoida 200 000 puu maha võtmise. Kuidas kavatseb Pagerr panustada rohelisemasse tulevikku? Sellest tuleb rääkima Pagerri asutaja Rudolf-Gustav Hanni.

Ühtlasi on pärast poolekümneseid uudiseid eetris neljaosalise idufirmade rubriigi teine osa, kus idufirmade juhid räägivad sellest, mis müüdid ja eksiarvamused ringlevad start-up-maailma ümber ning kas idufirma peab kasumit teenima.

Hommikuprogrammi juhivad Allan Rajavee ja Ken Rohelaan.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Teema on ärisaladuse kaitse ning abinõud, mis aitavad ettevõttes takistada dokumentide ja isikuandmete leket. Soovitusi jagavad pilvelahendusi pakkuva ettevõtte Primed tegevjuht Toomas Mõttus ja privaatteenuste juht Tõnis Tikerpäe ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat ja partner Villu Otsmann. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Delovõje Ljudi". Saate külaline on MTÜ Devclub juhatuse liige Kirill Linnik. Devclub on kogukond, mis eksisteerib juba 12 aastat ning mis ühendab Eesti IT-spetsialiste. Tegemist on ühendusega, mis peab igakuiseid kokkutulekuid nii vene kui ka inglise keeles. Saates räägib Kirill Eesti kui digiriigi kuvandist IT-mehe perspektiivist. Kas Eesti on päriselt e-riik või see on hästi reklaamitud kuvand ning tegelikult me jääme teistele alla? Mida IT-spetsialistid tööandja juures päriselt hindavad? Mis on need teemad, mille üle IT-kogukond praegu kõige suurema huviga arutleb? Saadet juhib Polina Volkova.

13.00–14.00 "Fookuses". Sel korral on tähelepanu all idufirmad ning seda teemat kommenteerib pärast aastaid Räniorus Eestisse naasnud Rainer Sternfeld. Ta loovutas enda ettevõtte Planet OS läinud aastal küberturvalisuse ja -analüütikaettevõttele Intertrust ning tegutseb nüüd ka investori ja nõuandjana. Festivalil sTARTUp Day salvestatud intervjuus räägib ta sellest, kuidas investorid järjest enam oma raha paigutamisel vastutust võtavad ja soovivad oma vahenditega midagi jätkusuutlikku luua, kus suunas maailm liigub ehk mis teemad on tulised lähemas ja kaugemas tulevikus ning mis on tema õppetund Räniorust. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 „Äripäeva TOP“. Teeme kokkuvõtte sügisel kuulajateni jõudnud neljast populaarsemast saatest. Saatest selgub, kuidas panna kliendid oma tooteid reklaamima, mis võtab ehitusmaterjalitootjatelt ööune, kuidas kujuneb turundusteenuse hing ning kuidas lahendada tööjõupuuduse mure. Saates saavad sõna Äripäeva turunduse, ehitusmaterjalitootjate, personalivahenduse ning toidu- ja joogitööstuse TOPi edukamad ettevõtted. Saate pani kokku Rivo Sarapik.

