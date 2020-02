Saksa autohiid Daimler käib Kohtla-Järve firmaga kohut

Mercedes-Benze tootva Daimleri jaoks pole liig minna kohtusse ka nelja velje pärast. Foto: Sarah Silbiger, AFP/Scanpix

Saksa autohiid Daimler kaebas kohtusse Kohtla-Järve firma, kes tellis Hiinast neli rattakilpi, mis nägid välja nagu Daimleri omad.

Daimleri Stuttgardi büroo kontserni kommunikatsioonijuht Silke Mockert ütleb, et Daimleri jaoks on nende toodangu ja intellektuaalse omandi kaitsmine prioriteet. “Ja kui me seda õigust rakendame, teeme seda kooskõlas seadusega. Sellepärast pöördusimegi Eesti kohtu poole.”