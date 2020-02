Charles Micheli võimatu eesmärk: luua kahe nädalaga Euroopale eelarve kompromiss

Euroopa Ülemkogu juhtiv Charles Michel kohtus teisipäeval peaminister Jüri Ratasega. Foto: ELi Nõukogu, Dario Pignatelli

Euroopa liikmesriikide riigipeade Ülemkogu juhtival Charles Michelil on ette võetud pea võimatu ülesanne: tuua 20. veebruariks lauale Euroopa seitsmeaastase eelarve kompromiss, millega oleks nõus nii ELi kassasse netomaksjad kui netosaajad.

"Minu arust on see väga hea, et Charles Michel seda kompromissi niimoodi kahepoolsete kohtumistega otsib," rääkis teisipäeval Ülemkogu presidendiga kohtunud Eesti peaminister Jüri Ratas.