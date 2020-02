Järgmisel kümnendil seisab Eesti edu kliima usuküsimuste taga

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Indrek Saar (vasakult teine) märkis KPMG ärifoorumil, et Eesti metsi puudutav keskkonnadebatt on läinud äärmustesse, kuna eestlased metsarahvana kardavad, et nende identiteet on ohus. Foto: HEIKKI AVENT