Taastuvenergia tootjate arv kasvas kolm korda

Päikeseparkidega elektritootjate arv on plahvatuslikult kasvanud Foto: SigmaSystems

Päikesejaamade ja teiste taastuvenergia tootjate arv on plahvatuslikult kasvanud, liitumistaotluste arv Elektrilevi võrgus kasvas mullu kolm korda 4380 taotluseni.

„Liitumistaotluste arvu kasv näitab, et Eesti taastuvenergia sektoris jätkub väga kiire areng,“ ütles teate vahendusel Elektrilevi reguleeritud teenuste valdkonnajuht Priit Treial ning lisas, et viie aastaga on Elektrilevi võrguga liituda soovivate elektritootjate arv kasvanud ligikaudu 15 korda.