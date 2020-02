Raadiohommikus: ebapiisav uni läheb maksma kümneid miljardeid

Kas oleks põhjust motiveerida töötajaid rohkem magama? Sellest räägime homses hommikuprogrammis. Foto: Shutterstock

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis arutame Eesti unenõustaja ja unetehnoloogi Kene Vernikuga, milline on seis unetervisega Eestis ja kas tööandjad peaksid soodustama töökohal magamist.

Nimelt uuriti Ameerika Ühendriikides nelja suurt ettevõtet ja leiti, et ebapiisav uni põhjustas kuni 3500dollarise kao töötaja kohta, mis aastas ulatus 54 miljardi dollarini. Alla seitsme tunni magavad inimesed põhjustavad riigile meeletuid kulusid, võrreldes inimestega, kes magavad rohkem kui kaheksa tundi, leiavad teadlased. Nii leidub ettevõtteid, kes on hakanud oma inimestele preemiat maksma selle eest, kui nad vähemalt seitse tundi öö jooksul magavad ja nii 20 päeva jutti.

Tööandjad, kes pakuvad paindlikumaid töötingimusi, on töötajate hulgas hinnatumad. Elisa Eesti võitis paindliku töökorralduse tõttu hiljuti unistuste tööandja tiitli, Tele2 pakub oma inimestele suisa piiramatut võimalust puhata. Kas tegemist on turundustrikiga või toob see organisatsioonidele ja inimestele ka tegelikult rõõmu ning kasu?

Arutame Viimsi ühiskontori Taru omaniku ning õigusbüroo Justice Legal partneri Viktoria Tuulasega kaugtöö võlude ja valude üle. Räägime „rebitud tööstiilist“ ja sellest, milliseid oskusi on vaja juhtidel, et paindlikke töövorme võimaldada.

Pensionireformi edasi-tagasi põrgatamise valguses arutleme aasta 2020 investori nominendi, 50% Klubi asutajaliikme Jaak Roosaarega, kui nutikad investeerijad eestlased on.

Kuidas on finantsalane kirjaoskus viimase kümnendiga Eestis muutunud? Miks igatsevad paljud inimesed passiivseid sissetulekuid ja kuidas see palgatööl käivale inimesele kättesaadavaks teha? Kas ettevõtted võiksid pakkuda oma töötajatele rahatarkust, selmet palka pidevalt tõsta?

Hommikuprogrammi veavad Tiina Saar-Veelmaa ja Tiiu Taal.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saate arutleme Eesti investeerimiskultuuri ja pensionireformi üle. Külas on Naisinvestorite Klubi asutaja ja investor Kristi Saare ning Luminor Eesti investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht Anton Skvortsov. Saadet juhib Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Läbilöök". Külas on ainsa Eesti ringraja loonud Andres Hall. Räägime temaga sellest, kuidas ta veidi rohkem kui kümme aastat tagasi loobus 30ndate eluaastate alguses olnud mehena juhtivast tööst Uus Maa kinnisvarabüroos ja hakkas elama säästudest selleks, et pühenduda nõukogudehõngulise Audru ringraja rekonstrueerimisele ja suuremaks ehitamisele. Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "Tegijalt tegijale". Saates on külas endine börsimaakler, tänane siidritootja Alvar Roosimaa.

Räägime karjääri radikaalsest muutmisest. Mis on kõige olulisemad õppetunnid täiesti tundmatus valdkonnas ettevõtlusega alustamisel? Samuti räägime sellest, kuidas viia ettevõte välisturule ja kuidas teadlikult olla valmis turutrendide muutuseks, aga ka ootamatuks õnneks.

Saadet juhib Jaanus Kangur.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Teeme kokkuvõtte sügisel kuulajateni jõudnud neljast Äripäeva TOPi saatest.

Saatest selgub, kui palju sõltub hulgikaubandus jaekaubanduse käekäigust, kas Amazoni suurem tulemine meie lähedale ähvardab kohalikke e-kaupmehi, kui hinnatundlik on kinnisvarahooldusäri ning mis võimalused avanevad autotranspordiettevõtetel väljaspool Eestit.

Saates saavad sõna Äripäeva hulgikaubanduse, e-kaubanduse, kinnisvara hoolduse ja haldusfirmade ning autotranspordi TOPi edukamad ettevõtted. Saate pani kokku Priit Pokk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.