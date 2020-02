Maksuamet soovitab tulude deklareerimisele tormi mitte joosta

Laupäevast ehk 15. veebruarist saab maksu- ja tolliametile hakata esitama tuludeklaratsioone, eeltäidetud tuludeklaratsioone paberil hakkavad MTA bürood väljastama esmaspäevast, 17. veebruarist.

Foto: Andras Kralla

MTA soovitab inimestel kindlasti mitte esimestel nädalatel büroodesse kohale rutata, kuna tekkida võivad pikad järjekorrad. Kannatust tasub varuda ka elektroonilise deklaratsiooni esitajatel – varasem praktika on näidanud, et esimestel päevadel on koormus infosüsteemile väga suur ja seetõttu kõik soovijad korraga deklaratsiooni täitma asuda ei saa. Ooteaeg võib olla pikk ka infotelefonile helistades.