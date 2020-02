Sõõrumaa sai kätte 4,6 miljonit maksnud maja

Urmas Sõõrumaa täna Patarei merekindluses. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Ettevõtja Urmas Sõõrumaale anti pidulikult üle Patarei merekindlus. Riigi kinnisvara korraldatud Patarei merekindluse enampakkumisel osales vaid ärimees Urmas Sõõrumaa ettevõte.

Patarei merekindluse ostja on Nikolai Esimene OÜ, mis on Urmas Sõõrumaale kuuluva U.S. Invest ASi tütarettevõte. Patarei merekindluse müügihinnaks kujunes 4,601 miljonit eurot.