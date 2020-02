Viking Line tegi mullu kaks korda suurema kasumi

Viking Line'i laev Tallinna sadamas. Foto: Raul Mee

Läänemere laevafirma Viking Line teatas, et 2019. aastal oli nende müügitulu 496,4 miljonit eurot, mis on veidi vähem kui aasta eest, ja puhaskasum 10,8 miljonit eurot, mis suurenes aastaga kaks korda.

„2019. aasta tulemused näitavad, et oleme õigel teel,“ edastas pressiteates Viking Line’i tegevjuhi Jan Hanses. „Saavutasime märkimisväärse edu langustrendi suuna muutmisel. Organisatsiooni arendustöö, mida alustasime 2018. aastal ja mille eesmärk oli teravdada meie ärifookust, on olnud edukas. Aasta esimese kolme kvartali tulemused olid paremad kui eelneval aastal.