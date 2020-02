Hiina autoturg kukkus viiendiku

Hiina autotööstus on hoo maha võtnud. Foto: Scanpix

Jaanuaris kukkus Hiinas uute autode müük võrreldes eelmise aastaga suisa 18%, vahendab CNN.

Võib juhtuda, et veebruarikuu numbrid on veelgi kesksemad, teatas Hiina autotööstuse assotsiatsioon. Languse üks põhjuseid on Hiinas möllav koronaviirus ning võib juhtuda, et selle mõju autotööstusele on suurem kui 2003. aastal möllanud SARSi oma.