IMF: viirus ja reformide puudumine võib majandust veelgi kahjustada

Koroonaviiruse levik võib sel aastal kahjustada maailmamajandust. Foto: Zumapress/Scanpix

Paranemismärkide puudumine võib globaalse majanduskasvu väljavaadet sel aastal veelgi kahjustada, seda eriti juhul, kui koroonaviirusest põhjustatud majandusšokk laieneb, hoiatas Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht Kristalina Georgieva täna.

“Praegu on veel vara hinnata koroonaviirusest tekkiva majandusšoki ulatust,” rääkis Georgieva Bloombergile. Samas kiitis ta Hiinat selle eest, et riik on võtnud kasutusele väga agressiivsed meetmed selle mõju piiramiseks.