Raadiohommikus: ajalooline hetk Eesti elektriturul

Eesti elektrijaam Narvas Foto: Liis Treimann

Äripäeva kolmepäevases raadiohommikus tuleb juttu ajaloolisest hetkest Eesti energiaturul, kus kaks kolmandikku tarbitavast elektrist ostame riigist väljast.

Kas elekter põlevkivist ongi mängust väljas, kas elektri hind jätkab kukkumist, mida tähendab eileõhtune Tootsi tuuleparkide oksjonitulemus ja mitmele teisele küsimusele vastab Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Varem sõpradelt-tuttavatelt tegutsemiseks raha kaasanud Eesti käsitöödžinni tootja pakub nüüd osalust ettevõttes läbi ühisrahastusplatvormi. Ettevõtte üks asutaja Tarmo Virki räägib, miks niimoodi ja miks just ühisrahastus ning kuidas ligi 10kordne kasv järgmistel aastatel ära tehakse.

Juttu tuleb loomulikult koroonaviiruse uutest mõjudest ning ei saa me läbi ka seekord Elon Muskita.

Stuudios on ajakirjanikud Rivo Sarapik ja Meelis Mandel.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Teemaks on töötajate jälgimine ning sellega seotud kohtu- ja karistuspraktika Euroopas. Saate fookuses on töötajate jälgimine kaameratega, aga samuti puudutatakse saates ka teist liiki jälgimisvõimalusi ja räägitakse ka sellest, kas jälgimine võib olla salajane. Lisaks saab teada, millega peavad arvestama eraisikud või korteriühistud, kui nad on paigaldanud korterelamutesse ja eraomanduses olevatesse ruumidesse kaamerad.

Teemat aitab avada advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Maarja Pild. Teda küsitleb Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Ideest kasumini". Räägime tärkavast sektorist ehk käsitöödžinni tootmisest, mis on Eestis vaid mõni aasta vana, aga on juba kogunud hulgaliselt tunnustust nii Eestist kui ka rahvusvaheliselt ning pakub kasvuvõimalust nii ettevõtjaile kui ka investoritele.

Saate esimeses pooles on külas turu esimene tegija Distilliriumi üks omanik Rene Kõrve, kes räägib sellest, kuidas juhus ja õnn on selle rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtte töös rolli mänginud, kuidas toidu-joogitootmisest midagi teadmata ettevõte sündis ja kuidas sünnist saadik kasumis toimetada.

Saate teises osas aga räägime hiljuti investorite kaasamisest teatanud tootjast Lahhentagge, mille üks asutaja Tarmo Virki räägib sellest, kuidas järgmise nelja aasta jooksul käivet mitmekordselt kasvatada ja miks osalust ka investoritele pakutakse.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Sisuturundussaade". Human Resources Solutionsi juht ja värbamisspetsialist Ketlin Kasak võtab saates üksipulgi lahti selle, millest peaks üks hea värbamisprotsess koosnema. Juttu tuleb töökuulutuse kõige olulisematest omadustest, sellest, mis on oluline CVde analüüsimise juures, ning millal teha grupivestlust ja millal kutsuda töövestlusele terve meeskond.

Muu hulgas ütleb Kasak näiteks, et töökuulutus tuleb teha julgustavas ja sõbralikus toonis: "Kuulutustele pannakse tihti liiga palju nõudmisi, aga imeinimesi, kes neile vastaksid, ei ole olemas. Kui julged töökuulutuses palju nõuda, pead ka endalt palju nõudma."

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Teeme kokkuvõtte neljast sügisel kuulajateni jõudnud Äripäeva edetabeleid selgitanud saatest. Sel korral selgub, kuidas tulla toime toormehindade kõikumisega, kui kauaks jagub auru majandust vedaval IT-veduril, millal lõpeb kaubakeskuste pidu ning kuidas välisturule läbi murda.

Saates saavad sõna Äripäeva puidutööstuse, IT, masina- ja metallitööstuse ning kinnisvara TOPi edukamate ettevõtete esindajad. Saate pani kokku Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

