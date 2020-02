Tippjuht taandus kindlustusärist

Artur Praun töötas enam kui kümme aastat kindlustusvaldkonnas. Foto: Erakogu

Enam kui kümme aastat IF P&C Insurance'i juhtkonda kuulunud Artur Praun lahkus ettevõtte juhatusest.

Praun selgitas, et enam kui kümme aastat kindlustusvaldkonnas on pikk aeg. "Ühel hetkel väljakutsed ammendavad ennast ning tundsin, et vajan midagi uut," selgitas ta.