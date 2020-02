Eesti Energia hindab Tootsi projekti kogumaksumuseks 200 miljonit eurot

Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase sõnul on kümnendi jooksul arendatud Tootsi tuulepargi projekti koguinvesteering ligi neli korda suurem kui hiljutine oksjonil makstud summa. Foto: Andras Kralla

Eesti Energia ostis Tootsi tuulepargi 51,5 miljoni euroga, kuid projekti kogumaksumuseks hindavad nad umbes 200 miljonit eurot, ütles Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas ERRile.

"Eesti Energia on seda projekti arendanud alates 2010. aastast ja viimased hanked viidi läbi kolm-neli aastat tagasi. Selle ajaga on tehnoloogia hinnad väga palju muutunud, aga arvan, et see suurusjärk on kuskil 200 miljonit eurot, mis on see koguinvesteering," sõnas ta.