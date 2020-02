Tööturg on oma tipu ületanud

Eesti tööturunäitajad saavutasid eelmisel aastal ajaloo kõige parema tulemuse. 2020. aasta neid rekordeid ilmselt aga ei purusta, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor sõnas, et tööturg rallis eelmisel aastal meeletult, kuid sel aastal enam nii ilusaid numbreid oodata ei ole. Foto: Andras Kralla

Nestor ütles, et statistikaameti andmetel oli 2019. aastal olukord Eesti tööturul aegade parim. Taasiseseisvunud Eestis pole kunagi käinud tööl nii suur hulk inimesi. Eelmisel aastal oli tööga hõivatud üle 670 000 inimese. Kõigist 15-74-aastastest töötas 68,4%, mis on tipptulemus ka teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes. 2007. aasta majandusbuumi aegset taset on tööhõive ületanud juba aastaid, kuid mullu ületati viimaks ka toonane töötuse alammäär.