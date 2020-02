Warren Buffett aktsionäridele: Berkshire on mu lahkumiseks valmis

89aastane Warren Buffett andis täna oma iga-aastases kirjas Berkshire Hathaway aktsionäridele ülevaate, mis saab ettevõttest siis, kui ta peaks surema, kirjutab Wall Street Journal.

Warren Buffet AFP/Scanpix Foto: BILL PUGLIANO

Warren Buffett püüdis kirjas investoreid veenda, et tema juhitud Berkshire Hathaway Inc. on endiselt tugevas vormis, kuna Berkshire'i rahahunnik jäi suurte tehingute vähesuse tõttu rekordkõrgusele.