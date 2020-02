Äripäeva raadios: ettevõtja saab end varsti maksuameti pilguga vaadata

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. Foto: Liis Treimann

Esmaspäeval Äripäeva raadiosaates "Kuum tool" jagab maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi soovitusi tuludeklaratsiooni täitjatele. Näiteks kuidas deklareerida väärtpaberitehingutelt, ühisrahastusest ja krüptovaluutadega kauplemisest saadud tulu.

Kell 11.00 algavas saates räägitakse sellest, kui hästi maksuamet kontrollib üüritulu teenijaid ning kui hästi on informeeritud eestlaste välismaalt teenitud tuludest.

Lisaks tulude deklareerimisele räägib Evelyn Liivamägi ühest uuest võimalusest, mis kevadel saab avatuks kõigile ettevõtjatele. Nimelt saab iga ettevõte vaadata end maksuameti silmade läbi ehk näeb enda kohta sellist pilti, nagu näeb ettevõtte kohta maksuamet oma andmetest.

Samuti räägime sellest, miks ei ole maksumaksjatel veel võimalik täita tuludeklaratsiooni online ehk igal hetkel ja nii saada jooksvalt teada enda maksukoormuse suurust.

Saatejuht on Aivar Hundimägi.

Päev jätkub kolme saatega:

12.00–13.00 "Juhtimislabor". Saates on külas psühholoogiadoktor, konsultant ja koolitaja Eva-Maria Kangro. Räägime sellest, kuidas nõudlikus ja muutusterohkes keskkonnas edukalt toime tulla – nii iseendaga kui ka teiste inimestega.

Mida tähendab edukas enesejuhtimine? Miks me vajame rutiini? Kuidas oma mõtete ümbersõnastamine võib muuta enesetunnet ja sotsiaalseid suhteid? Räägime ka sellest, mida saavad teha tööandjad, et nende inimesed oleksid õnnelikud ja efektiivsed.

Saatejuht on Diana Paade.

13.00–14.00 "Tööstusuudised". Seekordne saade keskendub tööjõule ja tootearendusele. Saates on külas metallitööstuse Lapi MT ja Saunumi omanik Andrus Vare, kellega on juttu nii metallitööstuse hetkeolukorrast, tööjõuturust, aga ka tootearendusest.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud autovedajate aastakonverentsil. Pakume teile kuulamiseks kahte ettekannet. Esimese teeb OÜ Alonewolf juhatuse liige Andrus Laul. Tema igapäevane töö on seotud väärtusahela justkui nähtamatu, aga ühe kõige nõudlikuma osaga – kaupade kiire ja õigeaegse tarnimisega klientidele. Millised faktorid on aidanud ettevõttel säilitada teenuse väga head kvaliteeti nii pika aja jooksul? Andrus Laul võtab ettekande aluseks tütarettevõtte Stonewolfi.

Teises saatepooles saab sõna Nordecon ASi teedeehituse projektijuht Juhan Ressar. Tema teema on e-veoselehtede kasutamine teedeehituses.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.