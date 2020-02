Raadiohommikus: kas kestlik eluviis läheb Eesti tarbijale korda?

Pilt on illustreeriv. Foto: Eiko Kink

Uuringufirma Ipsos viis Põhja- ja Baltimaades Orkla grupi tellimusel läbi uuringu, mille eesmärk oli selgitada välja tarbijate hoiakud ja käitumismustrid seoses jätkusuutliku eluviisi ja tarbimisega. Orkla Eesti juhatuse liige Kaido Kaare tuleb Äripäeva teisipäevasesse raadiohommikusse rääkima sellest, kuivõrd Eesti tarbijale jätkusuutlikkus üldse korda läheb.

Suhtekorraldaja ja eksminister Janek Mäggi on viimasel ajal olnud tähelepanu all seoses Huawei ja ka Hiina huvide kaitsjana Eestis. Kas Huawei kujutab Eestile ohtu ja miks hiinlased Eesti (kui väikese ja perifeerse riigi) vastu üldse huvi tunnevad? Sellest ja ettevõtjate lobby teemal üldisemalt Mäggiga räägimegi.

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu EPRA juht Margus Mets räägib sellest, millised olid eelmise aasta säravaimad kommunikatsiooniteod ja temaga koos arutame ka mõnda praegu aktuaalset kommunikatsiooniapsakat.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". 1992. aastal alustanud Rovico on nüüdseks kasvanud Eesti suurimaks alkomeetrite müüjaks ja hooldajaks ning ainsaks tootjaks. Iga viies autojuht Eestis kasutab Rovico alkomeetrit, mis tõstab Eesti alkomeetri kasutuse populaarsuselt esikohale kogu maailmas.

Millisest elulisest olukorrast firma alguse asi? Kuidas lennufirma soovitud nišitootest on praeguseks saanud Rovico ärikliendi müügihitt? Stuudios on Rovico juhatuse esimees Raul Rohtla ja juhatuse liige Kalle Viiding. Küsib Andres Panksepp.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Kui investor Toomase konverentsil ei käinud, siis nüüd on võimalus järgi kuulata.

Mängime saates ette kaks salvestust. Esimene elav ja humoorikas ettekanne on kirjanikult ja ettevõtjalt Sass Hennolt, kes räägib elust ilma palgatööta, raskesti kulgevast kinnisvarainvesteeringust, pelmeeniärist ja enda edu valemist.

Pärast seda teevad ühisrahastusele ringi peale investorid Kristi Saare ja Tauri Alas, kes räägivad viimase aja õppetundidest ja teenimisvõimalustest. Milliseid valida ning kuidas vältida levinumaid vigu? Milline on ühisrahastusturu hetkeolukord ning milliste indikaatorite järgi seda hinnata? Investeerimisraadio eestvedajad jagavad oma õppetunde ja neist tehtud olulisemaid järeldusi, et aidata kokku panna investeerimisportfell, mis peab vastu ka majandustsükli langusfaasis.

12.00–13.00 "Kullafond". Seekordses saates mängime ette ajakirjanik Linda Eensaare intervjuu, mis tehti külaskäigu ajal Tartus Samelini ja Soleesti vabrikusse, kus on tehtud jalavarjusid juba aastakümneid.

Samelini tegevdirektor ja Soleesti omanik Leida Kikka räägib lähemalt, kuidas maailma tippudega võistelda, kuna Eestis ja Baltikumis neil konkurente pole ning samal ajal kasutavad nad ainult Euroopast pärit kulukat materjali ja ainult kohalikku kallist tööjõudu. Kusjuures, kurioossel kombel kasutavad nad oma jalanõude puhul disaini, mis on maailmas olemas olnud juba üle 40 aasta.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Saates on külas reklaamibüroo Imagine/TBWA loovstrateeg Sven Luka ja Kaubamaja ASi turundusdirektor Enel Kolk. Saates tuleb juttu erinevatest sihtrühmadest, segmenteerimisest, sõnumite edastamisest.

Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Saade keskendub sel korral värbamise raskustele. Spetsialistid jagavad, milliseid põnevaid värbamise ja värbamisturunduse lahendusi on nad märganud ja ka enda ettevõttes kasutanud. Samuti arutatakse, kas ja kui palju peaks juht olema kaasatud värbamisprotsessi, milliseid äärmuslikke meetmeid on märgatud ning kuidas värvata eri põlvkondade töötajaid. Saate lõpus tuleb juttu ka välistööjõust ja sellest, kuidas see värbamist mõjutab.

Stuudios on töötukassa personalijuht Kristiina Palm, töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnajuhataja Siim Sarapuu ning Fontese palgauuringute konsultant Ilmar Põhjala.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

